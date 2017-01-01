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Olcay Şahan, Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti...
Olcay Şahan, Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti...
Gaziantep Arena Stadı pazar günü açılıyor
Gaziantep Arena Stadı pazar günü açılıyor
Türk Futbolunun gördüğü gelmiş geçmiş en ilginç 18 Tweet
Türk Futbolunun gördüğü gelmiş geçmiş en ilginç 18 Tweet
Ersan Gülüm, Beşiktaş'ta
Ersan Gülüm, Beşiktaş'ta
Riekerink: "Hedefimiz 2 maçta 6 puan"
Riekerink: "Hedefimiz 2 maçta 6 puan"

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#Galatasaray #Fenerbahçe #Beşiktaş #Trabzonspor