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Cüneyt Çakır'dan şaşırtan performans
Cüneyt Çakır'dan şaşırtan performans
Oleksandr Karavaev Fenerbahçe'de
Oleksandr Karavaev Fenerbahçe'de
2017'ye Kabe'de girdi
2017'ye Kabe'de girdi
Kendi düğününe mehteran takımıyla geldi
Kendi düğününe mehteran takımıyla geldi
Sürpriz iddia! Galatasaray'a Suriyeli golcü
Sürpriz iddia! Galatasaray'a Suriyeli golcü

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#Galatasaray #Fenerbahçe #Beşiktaş #Trabzonspor